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Мінцифри ініціює ускладнення
правил відновлення сім-карт...

Мінцифри ініціює ускладнення правил відновлення сім-карт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 16:30

Мінцифри ініціює ускладнення правил відновлення сім-карт...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації ініціює ускладнення правил відновлення сім-карт мобільних операторів для запобігання інтернет-шахрайству.

Дивися повний текст Мінцифри ініціює ускладнення правил відновлення сім-карт для запобігання шахрайствам.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 16:30

Відновлення сім лише з паспортом, або в онлайні через дію/інтернет банкінг.
Rainbow
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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