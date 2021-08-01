Міністерство цифрової трансформації ініціює ускладнення правил відновлення сім-карт мобільних операторів для запобігання інтернет-шахрайству.
Дивися повний текст Мінцифри ініціює ускладнення правил відновлення сім-карт для запобігання шахрайствам.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 16:30
Мінцифри ініціює ускладнення правил відновлення сім-карт...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінцифри ініціює ускладнення правил відновлення сім-карт для запобігання шахрайствам.
Додано: Вів 10 сер, 2021 16:30
Відновлення сім лише з паспортом, або в онлайні через дію/інтернет банкінг.
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