RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Геращенко перед звільненням
продав нерухомість на 1,2...

Геращенко перед звільненням продав нерухомість на 1,2...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 17:23

Геращенко перед звільненням продав нерухомість на 1,2...

Пропонуємо до обговорення:
Колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко до звільнення з посади продав нерухомість на 1,2 млн гривень.

Дивися повний текст Геращенко перед звільненням продав нерухомість на 1,2 млн гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94909
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 17:23

А он может объяснить откуда у него были доходы на покупку этого имущества?
kravzovandr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 28.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 19:06

1.2 млн грн это очень много и стоит целой статьи?
Ромасик
 
Повідомлень: 2467
З нами з: 30.03.15
Подякував: 497 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:45

Какая-то хрень, 1,2 млн. не так уж много, это квартира за 45 тис. $, я не думаю что у депутата с зп 30-100 тис. есть какие-то проблемы с покупкой такого имущества. Если он откладывает по 1500$ в месяц, то через 2,5 года он может купить такую квартиру.
kokokokoko2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 09.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chumakcm1430, sopkotomhu і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продав bitcoin — плати: Мінцифри хоче оподаткувати... 1, 2, 3
R2 » Пон 09 сер, 2021 12:39
22 1573
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 сер, 2021 11:20
PasserBy
Чому в Києві ростуть ціни на нерухомість і скільки це...
R2 » П'ят 06 сер, 2021 20:47
5 510
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 сер, 2021 12:34
p_a_l
Ціни на нерухомість в Україні стрімко зростають: у 2022... 1, 2, 3
R2 » Суб 07 сер, 2021 10:27
26 3663
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 сер, 2021 10:36
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (568)
11.08.2021 14:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.