Колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко до звільнення з посади продав нерухомість на 1,2 млн гривень.
Дивися повний текст Геращенко перед звільненням продав нерухомість на 1,2 млн гривень.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 17:23
Геращенко перед звільненням продав нерухомість на 1,2...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Геращенко перед звільненням продав нерухомість на 1,2 млн гривень.
Додано: Вів 10 сер, 2021 17:23
А он может объяснить откуда у него были доходы на покупку этого имущества?
Додано: Сер 11 сер, 2021 12:45
Какая-то хрень, 1,2 млн. не так уж много, это квартира за 45 тис. $, я не думаю что у депутата с зп 30-100 тис. есть какие-то проблемы с покупкой такого имущества. Если он откладывает по 1500$ в месяц, то через 2,5 года он может купить такую квартиру.
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