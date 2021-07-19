Служба безпеки України (СБУ) викрила київських посадовців у привласненні майже 1 млн грн при реставрації історичного центру столиці.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 21:06
На реставрації історичної частини Києва чиновники...
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Дивися повний текст На реставрації історичної частини Києва чиновники «заробили» близько 1 млн грн - СБУ.
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