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На реставрації історичної
частини Києва чиновники...

На реставрації історичної частини Києва чиновники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:06

На реставрації історичної частини Києва чиновники...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України (СБУ) викрила київських посадовців у привласненні майже 1 млн грн при реставрації історичного центру столиці.

Дивися повний текст На реставрації історичної частини Києва чиновники «заробили» близько 1 млн грн - СБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:07

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