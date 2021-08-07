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Влада Єгипту введе
мінімальні ціни на готелі

Влада Єгипту введе мінімальні ціни на готелі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:37

Влада Єгипту введе мінімальні ціни на готелі

Пропонуємо до обговорення:
У Єгипті з 1 листопада мінімальною ціною на розміщення в п'ятизірковому буде 40 доларів на людину, в чотиризірковому - 28 доларів.

Дивися повний текст Влада Єгипту введе мінімальні ціни на готелі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:37

5* от 1200 на человека в месяц?
Ща они пройдут путем Китая и спилят лишние звёзды.
wild2006
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