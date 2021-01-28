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Невідомий покупець віддав
$135 000 за NFT каменя

Невідомий покупець віддав $135 000 за NFT каменя
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:13

Невідомий покупець віддав $135 000 за NFT каменя

Пропонуємо до обговорення:
Створена в кінці 2017 року NFT-колекція EtherRock стала популярною серед користувачів.

Дивися повний текст Невідомий покупець віддав $135 000 за NFT каменя.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:13

..или я правильно понял, что 200к пока еще реальной "зелени" отдали за цифровые картинки "камУшков"?!.. вы серьезно?!!... псц!!...
maestro71
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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