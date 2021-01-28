Створена в кінці 2017 року NFT-колекція EtherRock стала популярною серед користувачів.
Дивися повний текст Невідомий покупець віддав $135 000 за NFT каменя.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 12:13
Невідомий покупець віддав $135 000 за NFT каменя
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Невідомий покупець віддав $135 000 за NFT каменя.
Додано: Сер 11 сер, 2021 12:13
..или я правильно понял, что 200к пока еще реальной "зелени" отдали за цифровые картинки "камУшков"?!.. вы серьезно?!!... псц!!...
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