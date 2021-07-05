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ПриватБанк виступає проти скорочення програми «5-7-9»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 сер, 2021 13:18
Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк не підтримує заяви Форуму провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, щодо можливого скорочення програми "Доступні кредити 5-7-9%".
Дивися повний текст ПриватБанк виступає проти скорочення програми «5-7-9»
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Додано: Сер 11 сер, 2021 13:18
Приватбанк с такими условиями по кредиту, что выдвигают к ФОПам - можна только мечтать о кредите. "Давай залог, потом: "страховка по кредиту" сумасшедшая. Помощники бизнеса)
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