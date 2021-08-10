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Аферисти навчилися грабувати українців, знаючи лише...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 сер, 2021 16:03
Пропонуємо до обговорення:
Популярним видом шахрайства є списання аферистами коштів з рахунків українців, оскільки ті виставляють номери своїх телефонів, під час розміщення оголошень в інтернеті.
Дивися повний текст Аферисти навчилися грабувати українців, знаючи лише номер їхнього телефону
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Додано: Сер 11 сер, 2021 16:03
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