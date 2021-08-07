Міністр юстиції України Денис Малюська подав на розгляд уряду проєкт відповідної постанови.
Дивися повний текст Міністр юстиції пропонує в тюрмах продавати інтернет.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:13
Міністр юстиції пропонує в тюрмах продавати інтернет
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр юстиції пропонує в тюрмах продавати інтернет.
Додано: Сер 11 сер, 2021 20:18
Re: Міністр юстиції пропонує в тюрмах продавати інтернет
Эти гниды мастера во всём "ПРОДАВАТЬ", только не в своей епархии - "Юстиции".
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