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Міністр юстиції пропонує в тюрмах продавати інтернет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 сер, 2021 20:13
Пропонуємо до обговорення:
Міністр юстиції України Денис Малюська подав на розгляд уряду проєкт відповідної постанови.
Дивися повний текст Міністр юстиції пропонує в тюрмах продавати інтернет
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R2
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:13
еще хорошо пойдет трава, водка и бабы....
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Slon_Nosov
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:18
Эти гниды мастера во всём "ПРОДАВАТЬ", только не в своей епархии - "Юстиции".
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Kudrjavuy
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Додано: Сер 11 сер, 2021 21:44
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sena_2008atp
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Додано: Сер 11 сер, 2021 22:21
О, клас. На форумі finance тепер будуть ще і зеки :)
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apyvovar
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Додано: Чет 12 сер, 2021 07:24
Треба ще запропонувати повноцінне робоче місце оператора коллцентра
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Sovenok
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Додано: Чет 12 сер, 2021 10:45
Телефонное мошенничество с банковскими картами ещё больше расцветёт...как правило, именно из тюрем они звонят
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ketrax70
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Додано: Чет 12 сер, 2021 12:31
На Телеграме будет дурью торговать. Безнал появится. Ну и "Дія" для конвоя.
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3x2x3x2
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