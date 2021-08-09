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«Дизельгейт»: в США подали новий позов проти Porsche
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 06:30
Пропонуємо до обговорення:
Автовиробник Porsche, найбільший акціонер Volkswagen, зіткнувся із судовим позовом в США, пов'язаними зі скандалом з викидами дизельного палива.
Дивися повний текст «Дизельгейт»: в США подали новий позов проти Porsche
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Додано: Чет 12 сер, 2021 06:30
Интересно, куда фольксваген и порше выбрасывают дизельное топливо.
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