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«Дизельгейт»: в США подали
новий позов проти Porsche

«Дизельгейт»: в США подали новий позов проти Porsche
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 06:30

«Дизельгейт»: в США подали новий позов проти Porsche

Пропонуємо до обговорення:
Автовиробник Porsche, найбільший акціонер Volkswagen, зіткнувся із судовим позовом в США, пов'язаними зі скандалом з викидами дизельного палива.

Дивися повний текст «Дизельгейт»: в США подали новий позов проти Porsche.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 06:30

Интересно, куда фольксваген и порше выбрасывают дизельное топливо.
konstantin-s
 
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