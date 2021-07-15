Правління Нацбанку України ухвалило рішення віднести АТ "КБ "Земельний капітал" до категорії неплатоспроможних.
Дивися повний текст НБУ визнав банк «Земельний капітал» неплатоспроможним: що робити вкладникам.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 08:10
НБУ визнав банк «Земельний капітал» неплатоспроможним:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ визнав банк «Земельний капітал» неплатоспроможним: що робити вкладникам.
Додано: Чет 12 сер, 2021 08:10
Тут щось не сходиться... вклади 70% вкладників із сумами до 200 000 становлять 92% загальної суми? А вклади 30% вкладників, які є більшими за 200 000, становлять всього 8%?
Додано: Чет 12 сер, 2021 08:15
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