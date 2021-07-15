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НБУ визнав банк «Земельний
капітал» неплатоспроможним:...

НБУ визнав банк «Земельний капітал» неплатоспроможним:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 08:10

НБУ визнав банк «Земельний капітал» неплатоспроможним:...

Пропонуємо до обговорення:
Правління Нацбанку України ухвалило рішення віднести АТ "КБ "Земельний капітал" до категорії неплатоспроможних.

Дивися повний текст НБУ визнав банк «Земельний капітал» неплатоспроможним: що робити вкладникам.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 08:10

Тут щось не сходиться... вклади 70% вкладників із сумами до 200 000 становлять 92% загальної суми? А вклади 30% вкладників, які є більшими за 200 000, становлять всього 8%?
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 08:15

  0mage0 написав:Тут щось не сходиться... вклади 70% вкладників із сумами до 200 000 становлять 92% загальної суми? А вклади 30% вкладників, які є більшими за 200 000, становлять всього 8%?
201000 грн было у 8%
vitaliian
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