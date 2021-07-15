Правління Нацбанку України ухвалило рішення віднести АТ "КБ "Земельний капітал" до категорії неплатоспроможних.
Дивися повний текст НБУ визнав банк «Земельний капітал» неплатоспроможним: що робити вкладникам.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 08:10
НБУ визнав банк «Земельний капітал» неплатоспроможним:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ визнав банк «Земельний капітал» неплатоспроможним: що робити вкладникам.
Додано: Чет 12 сер, 2021 08:10
Тут щось не сходиться... вклади 70% вкладників із сумами до 200 000 становлять 92% загальної суми? А вклади 30% вкладників, які є більшими за 200 000, становлять всього 8%?
Додано: Чет 12 сер, 2021 08:15
Додано: Чет 12 сер, 2021 20:48
Не вклады составляют 8%, а то, что не выплатит фонд от общей суммы вкладов. Держателям больших вкладов 200к гривен таки платится тоже. Если бы у них у всех было 200к + 1 грн, то фонд бы расчитался на все 99.9%. Понятно, что реально суммы побольше. Ну может, как раз так, чтобы 92% и получалось. По приведённым данным не понять.
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