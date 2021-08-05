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В Україні ввели в дію Стратегію
економічної безпеки до...

В Україні ввели в дію Стратегію економічної безпеки до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:06

В Україні ввели в дію Стратегію економічної безпеки до...

Пропонуємо до обговорення:
Зеленський своїм підписом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки щодо Стратегії економічної безпеки до 2025 року.

Дивися повний текст В Україні ввели в дію Стратегію економічної безпеки до 2025 року.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:06

Инвестиционно-инновационную безопасность оценили на уровне 32% без значительных улучшений в 2019 или 2020 годах. По итогам 2019 года показатель составил 31% в 2019 году и 29% по итогу первого полугодия 2020 года, что свидетельствует о невозможности обеспечить устойчивый экономический рост в условиях текущей недостаточности и ресурсной ориентированности инвестиций.

Это всё, что вам нужно знать о будущем Украины.
Grover
 
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