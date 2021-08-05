Зеленський своїм підписом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки щодо Стратегії економічної безпеки до 2025 року.
Дивися повний текст В Україні ввели в дію Стратегію економічної безпеки до 2025 року.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 10:06
В Україні ввели в дію Стратегію економічної безпеки до...
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Дивися повний текст В Україні ввели в дію Стратегію економічної безпеки до 2025 року.
Додано: Чет 12 сер, 2021 10:06
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