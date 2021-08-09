У порівнянні з червнем ставки не змінилися.
Дивися повний текст Банки опустили ставки: під який відсоток можна розмістити депозит.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 12:34
Банки опустили ставки: під який відсоток можна...
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Дивися повний текст Банки опустили ставки: під який відсоток можна розмістити депозит.
Додано: Чет 12 сер, 2021 12:34
7% на "Накопилке" у Привата - самое оно. А шо, инвестировать в фонды или стрёмные инвест-фонды? Не.
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