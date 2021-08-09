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Банки опустили ставки: під
який відсоток можна...

Банки опустили ставки: під який відсоток можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:34

Банки опустили ставки: під який відсоток можна...

Пропонуємо до обговорення:
У порівнянні з червнем ставки не змінилися.

Дивися повний текст Банки опустили ставки: під який відсоток можна розмістити депозит.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:34

7% на "Накопилке" у Привата - самое оно. А шо, инвестировать в фонды или стрёмные инвест-фонды? Не.
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