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Зеленський створив робочу групу
з питань інноваційного...

Зеленський створив робочу групу з питань інноваційного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:37

Зеленський створив робочу групу з питань інноваційного...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський утворив робочу групу з питань інноваційного розвитку економіки та затвердив її персональний склад.

Дивися повний текст Зеленський створив робочу групу з питань інноваційного розвитку економіки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:37

Угу: економіка "прискоритись раз два". Популізму свого спершу нехай Зезидент позбудеться.
ztbbig
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Модератори: Ірина_, Модератор

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