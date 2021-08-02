Президент Володимир Зеленський утворив робочу групу з питань інноваційного розвитку економіки та затвердив її персональний склад.
Дивися повний текст Зеленський створив робочу групу з питань інноваційного розвитку економіки.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 14:37
Зеленський створив робочу групу з питань інноваційного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський створив робочу групу з питань інноваційного розвитку економіки.
Додано: Чет 12 сер, 2021 14:37
Угу: економіка "прискоритись раз два". Популізму свого спершу нехай Зезидент позбудеться.
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