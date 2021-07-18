Представлено електромобіль Chery за 5 000 доларів
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Додано: Чет 12 сер, 2021 23:12
Пропонуємо до обговорення:
Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю опублікувало фотографії і подробиці про першої моделі нового бренду iCar, який був створений компаній Chery в червні. Цей електромобіль є перезапуском популярної моделі Chery QQ. Джерело пише, що попередні продажі стартують 24 серпня.
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Представлено електромобіль Chery за 5 000 доларів
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R2
Робот новин
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Додано: Чет 12 сер, 2021 23:12
у нас буде тисяч десять.
unicdima
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:24
он страшный... электромутация Део Матиза...
Джон
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:44
китайське перекотиполе :)
Vic
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:31
отличная альтернатива автомобилям выбрасывающим СО2 в городах
uaprofi
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 20:49
unicdima написав:
у нас буде тисяч десять.
Больше. Если он будет дороже конкурента.
Его прямой конкурент - Hong Guang MINI EV.
Цена на Mini EV в Китае - от
$4000 https://itc.ua/news/kitajsko-amerikansk ... edzakazov/
А здесь, в Украине, нашими барыгами он уже предлагается "под ключ" за
$10600 https://electro-auto.com.ua/catalog/wul ... ng-mini-ev
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 22:00
Anhui Ruilu... у нас будет Piujzda Ruilu.
zarturags
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 22:04
а колеса від самоката напевно. Це якесь страшко.
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