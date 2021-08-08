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Стало відомо, скільки принесе
приватизація «хорошого»...

Стало відомо, скільки принесе приватизація «хорошого»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:00

Стало відомо, скільки принесе приватизація «хорошого»...

Пропонуємо до обговорення:
Приватизація «хорошого» ПриватБанку принесе 80 млрд грн.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:01

Тобто вклали 160 млрд (грубо) і розраховуємо отримати 80 млрд? Що це за бізнес такий?
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:22

Бросили на амбразуру расходный материал. Это каким надо быть тупым, чтобы предложить продать банк за 80 лярдов гривен в 2024 году, который только в 2017 году докапитализировали на 150. По курсу, уже более двух раз дешевле, а если посчитать стоимость денег, то выйдет в три раза.
Барыга решил пожертвовать своим петрушкой))
astatempo
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Модератори: Ірина_, Модератор

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