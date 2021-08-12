Пенсіонерам з окупованих територій на початок 2021 року заборгували 83 млрд гривень.
Дивися повний текст Пенсіонерам з окупованих територій заборгували 83 млрд гривень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:06
Пенсіонерам з окупованих територій заборгували 83 млрд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсіонерам з окупованих територій заборгували 83 млрд гривень.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:06
Заборгували? В нас солідарна система, виплати йдуть із внесків працюючих. Де внески? Тоді які борги?
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:25
bobo, взносы как платились так и платятся по всей контролируемой территории Украины или вы хотите сказать что пенсии платятся только из местных взносов и при переезде пенсионера в другую область - пенсию платить ему уже не надо? Тогда пожалуйста приведите ссылку на соответствующий закон.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:31
Re: Пенсіонерам з окупованих територій заборгували 83 млрд..
Анулювати і всі діла.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:48
То им Раисся должна уплатить. Кто пенцыонера танцует - тот его и кормит.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:46
Типу окупували тільки платників податків та зборів, а отримувачів пенсії не окупували?
|