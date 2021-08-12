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Пенсіонерам з окупованих
територій заборгували 83 млрд...

Пенсіонерам з окупованих територій заборгували 83 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:06

Пенсіонерам з окупованих територій заборгували 83 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсіонерам з окупованих територій на початок 2021 року заборгували 83 млрд гривень.

Дивися повний текст Пенсіонерам з окупованих територій заборгували 83 млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:06

Заборгували? В нас солідарна система, виплати йдуть із внесків працюючих. Де внески? Тоді які борги?
bobo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:25

bobo, взносы как платились так и платятся по всей контролируемой территории Украины или вы хотите сказать что пенсии платятся только из местных взносов и при переезде пенсионера в другую область - пенсию платить ему уже не надо? Тогда пожалуйста приведите ссылку на соответствующий закон.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:31

Re: Пенсіонерам з окупованих територій заборгували 83 млрд..

Анулювати і всі діла.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 16:48

То им Раисся должна уплатить. Кто пенцыонера танцует - тот его и кормит.
zarturags
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:46

Типу окупували тільки платників податків та зборів, а отримувачів пенсії не окупували?
0mage0
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