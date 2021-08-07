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У Кабміні розповіли, коли скасують паперову довідку про...
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:35
Пропонуємо до обговорення:
У міністерстві цифрової політики розповіли, коли в Україні скасують паперову довідку про місце реєстрації.
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, коли скасують паперову довідку про місце реєстрації
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R2
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:35
Мне отказали в онлайн регистрации и сказали ехать в военкомат получать разрешение на другой конец страны. Вот где советский рудимент и никакая это не регистрации, а самая настоящая прописка.
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yevgenmuza
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:39
А коли скасуєте такий рудимент, як "прописка"?
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0mage0
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:46
0mage0 написав:
А коли скасуєте такий рудимент, як "прописка"?
Та уже с кучу лет как скасувалы. Новость, собственно, про это (в том числе).
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_hunter
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:48
_hunter написав: 0mage0 написав:
А коли скасуєте такий рудимент, як "прописка"?
Та вже з купу років як скасували. Новина, власне, про це (в тому числі).
А міністр, схоже, не в курсі:
«Прописка буде вже в „Дії“ — ми повністю прибираємо „інститут“ папірця і штампа в паспорті», — додав Федоров.
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0mage0
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