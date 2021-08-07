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У Кабміні розповіли, коли
скасують паперову довідку про...

У Кабміні розповіли, коли скасують паперову довідку про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:35

У Кабміні розповіли, коли скасують паперову довідку про...

Пропонуємо до обговорення:
У міністерстві цифрової політики розповіли, коли в Україні скасують паперову довідку про місце реєстрації.

Дивися повний текст У Кабміні розповіли, коли скасують паперову довідку про місце реєстрації.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:35

Мне отказали в онлайн регистрации и сказали ехать в военкомат получать разрешение на другой конец страны. Вот где советский рудимент и никакая это не регистрации, а самая настоящая прописка.
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:39

А коли скасуєте такий рудимент, як "прописка"?
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:46

  0mage0 написав:А коли скасуєте такий рудимент, як "прописка"?

Та уже с кучу лет как скасувалы. Новость, собственно, про это (в том числе).
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:48

  _hunter написав:
  0mage0 написав:А коли скасуєте такий рудимент, як "прописка"?

Та вже з купу років як скасували. Новина, власне, про це (в тому числі).

А міністр, схоже, не в курсі:
«Прописка буде вже в „Дії“ — ми повністю прибираємо „інститут“ папірця і штампа в паспорті», — додав Федоров.
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