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У Кабміні розповіли, коли скасують паперову довідку про...
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:35
Пропонуємо до обговорення:
У міністерстві цифрової політики розповіли, коли в Україні скасують паперову довідку про місце реєстрації.
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, коли скасують паперову довідку про місце реєстрації
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R2
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:35
Мне отказали в онлайн регистрации и сказали ехать в военкомат получать разрешение на другой конец страны. Вот где советский рудимент и никакая это не регистрации, а самая настоящая прописка.
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yevgenmuza
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:39
А коли скасуєте такий рудимент, як "прописка"?
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0mage0
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:46
0mage0 написав:
А коли скасуєте такий рудимент, як "прописка"?
Та уже с кучу лет как скасувалы. Новость, собственно, про это (в том числе).
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_hunter
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:48
_hunter написав: 0mage0 написав:
А коли скасуєте такий рудимент, як "прописка"?
Та вже з купу років як скасували. Новина, власне, про це (в тому числі).
А міністр, схоже, не в курсі:
«Прописка буде вже в „Дії“ — ми повністю прибираємо „інститут“ папірця і штампа в паспорті», — додав Федоров.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:07
0mage0 написав: _hunter написав: 0mage0 написав:
А коли скасуєте такий рудимент, як "прописка"?
Та вже з купу років як скасували. Новина, власне, про це (в тому числі).
А міністр, схоже, не в курсі:
«Прописка буде вже в „Дії“ — ми повністю прибираємо „інститут“ папірця і штампа в паспорті», — додав Федоров.
Путает термины:
тому що з онлайн-пропискою не потрібно нікуди відправляти документи заради штампу. І, по-друге, в цьому законопроекті прописано, що держава може самостійно перевіряти місце реєстрації», — сказав він.
это бывает.
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_hunter
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:49
Что значит проверять? Чучело, читай конституцию
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:55
а еще для мужчин при выписке нужно:
до 27 лет - разрешение от военкомата или наличие военного билета,
с 27 до 60 - наличие военного билета
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uaprofi
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:15
uaprofi написав:
а еще для мужчин при выписке нужно:
до 27 лет - разрешение от военкомата или наличие военного билета,
с 27 до 60 - наличие военного билета
+ обязательно пройденная медкомиссия от военкомата.
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_Mykola_
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:18
А ще дивно, що банки не хочуть обслуговувати людей без прописки... Якась дивовижна тупня, якщо мова про депозити!
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Bobua
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