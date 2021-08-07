У Кабміні розповіли, коли скасують паперову довідку про...

на сколько понимаю что именно не хтят.
так как формально вроде как имеют право
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:46
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:52
действительно посмотрел - написанно наступно "переосвидельство 2010 год",
это што прийдётся действительно проходить?
может тогда хоть тест на ковидо бесплатно сделают?
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