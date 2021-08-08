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У Кабміні розповіли, коли скасують паперову довідку про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:46
Bobua написав:
А ще дивно, що банки не хочуть
обслуговувати людей без прописки... Якась дивовижна тупня, якщо мова про депозити!
на сколько понимаю что именно не хтят
.
так как формально вроде как имеют право
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:52
_Mykola_ написав: uaprofi написав:
а еще для мужчин при выписке нужно:
до 27 лет - разрешение от военкомата или наличие военного билета,
с 27 до 60 - наличие военного билета
+ обязательно пройденная медкомиссия от военкомата.
действительно посмотрел - написанно наступно "переосвидельство 2010 год",
это што прийдётся действительно проходить?
может тогда хоть тест на ковидо бесплатно сделают?
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:34
uaprofi написав:
а еще для мужчин при выписке нужно:
до 27 лет - разрешение от военкомата или наличие военного билета,
с 27 до 60 - наличие военного билета
разве? Лет 11 назад ничего этого не потребовалось.
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Нед 08 сер, 2021 22:11
p_a_l
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