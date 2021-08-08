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У Кабміні розповіли, коли
скасують паперову довідку про...

У Кабміні розповіли, коли скасують паперову довідку про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:46

  Bobua написав:А ще дивно, що банки не хочуть обслуговувати людей без прописки... Якась дивовижна тупня, якщо мова про депозити!


на сколько понимаю что именно не хтят.
так как формально вроде как имеют право
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:52

  _Mykola_ написав:
  uaprofi написав:а еще для мужчин при выписке нужно:
до 27 лет - разрешение от военкомата или наличие военного билета,
с 27 до 60 - наличие военного билета

+ обязательно пройденная медкомиссия от военкомата.


действительно посмотрел - написанно наступно "переосвидельство 2010 год",
это што прийдётся действительно проходить?
может тогда хоть тест на ковидо бесплатно сделают?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:34

  uaprofi написав:а еще для мужчин при выписке нужно:
до 27 лет - разрешение от военкомата или наличие военного билета,
с 27 до 60 - наличие военного билета


разве? Лет 11 назад ничего этого не потребовалось.
ewsdewsd2
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