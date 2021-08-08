У Кабміні розповіли, коли скасують паперову довідку про...

на сколько понимаю что именно не хтят.
так как формально вроде как имеют право
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:46
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:52
действительно посмотрел - написанно наступно "переосвидельство 2010 год",
это што прийдётся действительно проходить?
может тогда хоть тест на ковидо бесплатно сделают?
Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:34
Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:46
Если для себя, то самому можно же.
В Греции, знаю, в аптеках тест продается, примерно за 5 евро, сам себе делаешь. Подходит результат для переездов по островам. Полагаю, что и у нас нечто подобное продается.
Или лайфхак. Идете и сдаете кровь - делаете доброе дело, донором. Там вашу кровь на все вирусы и т.п. естественно проверят. Договариваетесь, как и где можно узнать результат. Бинго. Цена вопроса для вас - 0 грн. Если повезет, можно еще и заработать
А по прописке в Дие не понял момента, зачем этот костыль? Они ж на каждом углу всем рассказывали, что вся инфа в чипе карточки хранится. И считывается ридером без всякой дырявой Дии, зарегистрированной в непонятно какой юрисдикции. Было бы желание.
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