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У Кабміні розповіли, коли
скасують паперову довідку про...

У Кабміні розповіли, коли скасують паперову довідку про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:46

  Bobua написав:А ще дивно, що банки не хочуть обслуговувати людей без прописки... Якась дивовижна тупня, якщо мова про депозити!


на сколько понимаю что именно не хтят.
так как формально вроде как имеют право
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:52

  _Mykola_ написав:
  uaprofi написав:а еще для мужчин при выписке нужно:
до 27 лет - разрешение от военкомата или наличие военного билета,
с 27 до 60 - наличие военного билета

+ обязательно пройденная медкомиссия от военкомата.


действительно посмотрел - написанно наступно "переосвидельство 2010 год",
это што прийдётся действительно проходить?
может тогда хоть тест на ковидо бесплатно сделают?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:34

  uaprofi написав:а еще для мужчин при выписке нужно:
до 27 лет - разрешение от военкомата или наличие военного билета,
с 27 до 60 - наличие военного билета


разве? Лет 11 назад ничего этого не потребовалось.
ewsdewsd2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:43

Это просто зебля какая то!
astatempo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:46

  uaprofi написав:
может тогда хоть тест на ковидо бесплатно сделают?

Если для себя, то самому можно же.
В Греции, знаю, в аптеках тест продается, примерно за 5 евро, сам себе делаешь. Подходит результат для переездов по островам. Полагаю, что и у нас нечто подобное продается.

Или лайфхак. Идете и сдаете кровь - делаете доброе дело, донором. Там вашу кровь на все вирусы и т.п. естественно проверят. Договариваетесь, как и где можно узнать результат. Бинго. Цена вопроса для вас - 0 грн. Если повезет, можно еще и заработать 8)

А по прописке в Дие не понял момента, зачем этот костыль? :roll: Они ж на каждом углу всем рассказывали, что вся инфа в чипе карточки хранится. И считывается ридером без всякой дырявой Дии, зарегистрированной в непонятно какой юрисдикции. Было бы желание.
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 01:10

  EKO написав:А по прописке в Дие не понял момента, зачем этот костыль? :roll: Они ж на каждом углу всем рассказывали, что вся инфа в чипе карточки хранится. И считывается ридером без всякой дырявой Дии, зарегистрированной в непонятно какой юрисдикции. Было бы желание.

Насколько я понимаю, считываться-то она считывается, но вот новую инфу записать - это уже не в каждом отделении миграционной службы аппарат есть. Поэтому регистрацию оставили отдельной бумажкой. Теперь бумажку отменять и останется только запись в госреестре, которая и раньше была. Что в этом плохого? Я и в паспорте-то в наш век смысла не вижу. Кому надо - пусть считывает биометрию и по базам смотрит что к ней привязано. Всё равно и с бумажным паспортом идентификация по сути по биометрии, только по очень хреновой: соответствия внешности фотографии.
moveton
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