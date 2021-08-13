Газпром продовжує масований відбір з підземних сховищ газу в ЄС.
Дивися повний текст Газпром активно відбирає газ зі сховищ в Європі, не збільшуючи прокачування.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:03
Газпром активно відбирає газ зі сховищ в Європі, не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газпром активно відбирає газ зі сховищ в Європі, не збільшуючи прокачування.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:31
Пока у нас будут считать газ внутренней добычи по спотовой цене в евросоюзе, то каждая зима у нас будет веселой.
Для стабильности в газе, Украине нужно то всего 5-7 миллиардов кубов в год импортного газа законтрактовать лет на 5, хотя бы. С прогнозируемой ценой. А за это время вполне реально этот импортный объем постепенно заменять газом внутренней добычи. Всего то в год на 1-1,5 миллиард кубов увеличить добычу, это вполне реально. Было бы желание. Но, его нет.
Напротив, "благодаря" гениальному руководству "витренков-кобелевых", за последние 20 лет нафтогаз на 25% меньше стал добывать
Додано: Суб 14 сер, 2021 13:57
по перше:
У 2016 році компанії вдалося вперше за багато років зупинити падіння обсягів видобутку газу в Укргазвидобуванні, а у 2017 році видобуток газу збільшився 15,3 на 4 % до 24-річного максимуму — 15,3 млрд куб. м.
по друге:
Щоб видобуток збільшувався ціна повинна бути ринковою. Тоді буде вигідно його добувати й продавати.
Якщо ж ціна на свій газ менше ринкової, то цей газ тупо перепродають за ринковими цінами і прибуток крадуть.
Додано: Суб 14 сер, 2021 14:07
ПХГ в России заполнены на 50% , а высокие цены в Европе могут привлекти и поставки СПГ.
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