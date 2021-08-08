В Україні зменшується кількість безробітних, які отримують допомогу, однак це відбувається не через зменшення рівня безробіття.
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Додано: Суб 14 сер, 2021 08:24
Українці залишаються без допомоги з безробіття: що сталося
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Дивися повний текст Українці залишаються без допомоги з безробіття: що сталося.
Додано: Суб 14 сер, 2021 14:50
Вже дев'ятий рік без роботи, на біржі не ставлять на облік, тому що прописаний у мами, а в неї 30 соток городу... висновок я займаюся індивідуальним сільськогосподарським хазяйством і на облік таких не беруть
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