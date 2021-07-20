Попри те, що багато експертів переконують, що немає причин для паніки, звичайні покупці все частіше замислюються над тим, як це вплине на їхні гаманці.
Дивися повний текст Мільярдер Воррен Баффет дав поради, як захистити свої гроші.
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Додано: Суб 14 сер, 2021 08:50
Мільярдер Воррен Баффет дав поради, як захистити свої гроші
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Дивися повний текст Мільярдер Воррен Баффет дав поради, як захистити свої гроші.
Додано: Суб 14 сер, 2021 08:51
вы получите свою долю национального экономического пирога. . А в Украине есть такой пирог?
Додано: Суб 14 сер, 2021 09:18
Додано: Суб 14 сер, 2021 10:27
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