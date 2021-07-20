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Мільярдер Воррен Баффет дав
поради, як захистити свої гроші

Мільярдер Воррен Баффет дав поради, як захистити свої гроші
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 08:50

Мільярдер Воррен Баффет дав поради, як захистити свої гроші

Пропонуємо до обговорення:
Попри те, що багато експертів переконують, що немає причин для паніки, звичайні покупці все частіше замислюються над тим, як це вплине на їхні гаманці.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 08:51

вы получите свою долю национального экономического пирога. . А в Украине есть такой пирог?
Ferox
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 09:18

  Ferox написав:ви отримаєте свою частку національного економічного пирога. . А в Україні є такий пиріг?

Ні, в Україні нічого немає, окрім сала.
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 10:27

  Ferox написав:вы получите свою долю национального экономического пирога. . А в Украине есть такой пирог?

Есть, но украинцев к столу не приглашали :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 10:56

Ну просто бесценные в наших реалиях советы:))))
rytton
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 18:07

при всем уважении к Баффету, но совет "инвестировать в себя" при вопросе как защитить свои деньги (уже имеющиеся от уже имеющейся инфляции) - это весьма расплывчатый ответ )))

А так, владение частью "хорошего" бизнеса - ну пойду-ка я наверное к Ахметке. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 18:10

  Вкладчик1234 написав:
  Ferox написав:вы получите свою долю национального экономического пирога. . А в Украине есть такой пирог?

Есть, но украинцев к столу не приглашали :)


Украинцы, батрачащие за границей и на батькивщине, сами являются частью этого пирога. "люди - новая нефть" :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 19:13

Міфи про а-ля найбагатшого і а-ля найрозуміншого інвестора :)


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greenozon
 
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