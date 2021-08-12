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Борги за комуналку: в яких
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Борги за комуналку: в яких випадках в українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:34

Борги за комуналку: в яких випадках в українців...

Пропонуємо до обговорення:
Вибирати єдине житло та землю, на якій воно знаходиться, зможуть за рішенням суду.

Дивися повний текст Борги за комуналку: в яких випадках в українців пропонують відбирати житло.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 16:34

Отключайте услугу,при чём здесь жильё,,это частная собственность.Абонент не платит-приехали и отключили.Или у вас цель недвижимость захапать?
sena_2008atp
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