Українці активно використовують накопичені заощадження на потреби поточного споживання.
Дивися повний текст Українці активно використовують заощадження через брак зарплат, - НБУ.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 14 сер, 2021 20:27
Українці активно використовують заощадження через брак...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці активно використовують заощадження через брак зарплат, - НБУ.
Додано: Суб 14 сер, 2021 21:15
Цей дядько зі своїми альтернативними поглядами на реальність уже мало кого цікавить
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