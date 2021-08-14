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Українці активно використовують
заощадження через брак...

Українці активно використовують заощадження через брак...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 20:27

Українці активно використовують заощадження через брак...

Пропонуємо до обговорення:
Українці активно використовують накопичені заощадження на потреби поточного споживання.

Дивися повний текст Українці активно використовують заощадження через брак зарплат, - НБУ.
R2
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Так когда же эти сбережения закончатся? И что тогда будет?
Ferox
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Цей дядько зі своїми альтернативними поглядами на реальність уже мало кого цікавить
espanol
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:19

А як же ж файно було кидати рожевих свинок! Як весело було!
Ви зробили йе разом. Зє! Маєте радіти і пишатися!
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:53

  andriyzhagun написав:А як же ж файно було кидати рожевих свинок! Як весело було!
Ви зробили йе разом. Зє! Маєте радіти і пишатися!



ой не смешите ... Типа при папереднике не проедали подматрасные.
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