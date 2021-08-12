Відключення від системи газопостачання обладнання житлових і громадських будинків можливе за непередбачуваних обставин.
Дивися повний текст Коли споживачам можуть вимкнути газопостачання.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 сер, 2021 09:23
Коли споживачам можуть вимкнути газопостачання
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли споживачам можуть вимкнути газопостачання.
Додано: Нед 15 сер, 2021 09:23
А каким местом к отключению газа относится инспекция по труду? Им заняться нечем? Так давно пора ликвидировать как Саакашвили в Грузии их ликвидировал.
|