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Коли споживачам можуть
вимкнути газопостачання

Коли споживачам можуть вимкнути газопостачання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 09:23

Коли споживачам можуть вимкнути газопостачання

Пропонуємо до обговорення:
Відключення від системи газопостачання обладнання житлових і громадських будинків можливе за непередбачуваних обставин.

Дивися повний текст Коли споживачам можуть вимкнути газопостачання.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 09:23

А каким местом к отключению газа относится инспекция по труду? Им заняться нечем? Так давно пора ликвидировать как Саакашвили в Грузии их ликвидировал.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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