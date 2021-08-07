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Експерт спрогнозував, як
подорожчає євро до кінця року

Експерт спрогнозував, як подорожчає євро до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 18:33

Експерт спрогнозував, як подорожчає євро до кінця року

Пропонуємо до обговорення:
Євро в Україні значно подешевшало вперше з минулого року.

Дивися повний текст Експерт спрогнозував, як подорожчає євро до кінця року.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 18:33

Може залишитися на позначці, а може не залишитися.
Я теж такі прогнози можу писати.
unicdima
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Модератори: Ірина_, Модератор

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