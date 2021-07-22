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Google знизить зарплату
співробітникам, які постійно...

Google знизить зарплату співробітникам, які постійно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:38

Google знизить зарплату співробітникам, які постійно...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Google за допомогою калькулятора, який створила корпорація, можуть розрахувати, наскільки знизиться їхня зарплата при постійній роботі з дому.

Дивися повний текст Google знизить зарплату співробітникам, які постійно працюють з дому.
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:38

..корпорации могли бы пойти еще дальше: пнуть под зад обнаглевших сотрудников и выложить часть их заданий текущих во фриланс...а там на конкурсной основе набрать новых талантов...
maestro71
 
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