Співробітники Google за допомогою калькулятора, який створила корпорація, можуть розрахувати, наскільки знизиться їхня зарплата при постійній роботі з дому.
Дивися повний текст Google знизить зарплату співробітникам, які постійно працюють з дому.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:38
Google знизить зарплату співробітникам, які постійно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Google знизить зарплату співробітникам, які постійно працюють з дому.
Додано: Пон 16 сер, 2021 11:38
..корпорации могли бы пойти еще дальше: пнуть под зад обнаглевших сотрудников и выложить часть их заданий текущих во фриланс...а там на конкурсной основе набрать новых талантов...
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