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Газпром відмовляється нарощувати
транзит через Україну....

Газпром відмовляється нарощувати транзит через Україну....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:50

  di2gard написав:wild2006 Кому нужны покрышки, когда все задачи Майдана уже выполнены?

Тем у кого зимой жопа к батарее примерзнет.
wild2006
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