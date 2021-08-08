|
|
Газпром відмовляється нарощувати транзит через Україну....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 сер, 2021 11:50
di2gard написав:wild2006
Кому нужны покрышки, когда все задачи Майдана уже выполнены?
Тем у кого зимой жопа к батарее примерзнет.
-
wild2006
-
-
- Повідомлень: 435
- З нами з: 05.01.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Модератор
і 20 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор