Тем у кого зимой жопа к батарее примерзнет.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:50
Додано: Сер 18 сер, 2021 13:36
Re: Газпром відмовляється нарощувати транзит через Україну..
Много лет назад была в гостях в Канаде, там в камине (дело было летом) стояла классическая буржуйка, как я ее помню по кинофильмам. Хозяйка сказала, что они зимой подтапливают гостиную, т.к. холодно .
Может, и нам пора обзаводиться буржуйками .
Додано: Сер 18 сер, 2021 14:16
Re: Газпром відмовляється нарощувати транзит через Україну..
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