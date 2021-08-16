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В Україні на фермерів припадає
лише 10% агровиробництва

В Україні на фермерів припадає лише 10% агровиробництва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 01:22

В Україні на фермерів припадає лише 10% агровиробництва

Пропонуємо до обговорення:
Фермерські господарства виробляють понад 85% світових обсягів аграрної продукції, тоді як в Україні цей показник ледь перевищує 10%.

Дивися повний текст В Україні на фермерів припадає лише 10% агровиробництва.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 01:22

"в бывших республиках СССР ситуация противоположная: доля семейных ферм составляет 5−15%" - качественно коммуняки коллективизацию провели: зажиточное крестьянство извели на корню.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 07:08

Alexnik , та невже?
Голодомор 32-33 років був не лише в Україні, но в інших регіонах колишнього СРСР.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... %80%941933)
egorlova987
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:26

Так і не зрозумів.
10% - фермери, а 90% - хто?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:26

  egorlova987 написав:Alexnik , та невже?
Голодомор 32-33 років був не лише в Україні, но в інших регіонах колишнього СРСР.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... %80%941933)

Голод -- по совку может и был, а вот мор комуняки только тут устроили...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:27

Alexnik
egorlova987

Не путайте понятия.
В царской России голодоморов не было. Были голодные годы, вызванные природным неурожаем. В СССР было тоже несколько (1924, 1933-не в Украине, 1947) голодных периодов.
Голодомор был только в Украине в 1932-33 и вызван не неурожаем, а конфискацией всех съестных запасов.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:57

Кузя, я как-то свидетельствам очевидцев больше доверяю и мне (когда очевидцы тех событий были еще живы) - рассказывали что в Николаевской области голод был как раз из-за неурожая, что вынудило бросать жилье и переезжать в Черниговскую обл. т.к. здесь рос картофель, а с ним была не такая катастрофа как с зерновыми. И да - их в свое время раскулачили, поэтому любить советскую власть и искажать информацию в её пользу - причин у них не было. И еще мне непонятно по каким признакам вы дифференцируете голод от неурожая и голод от конфискаций, если есть документальная статистика - урожай/конфисковано, то поделитесь.
RomanTik
 
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