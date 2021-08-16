Фермерські господарства виробляють понад 85% світових обсягів аграрної продукції, тоді як в Україні цей показник ледь перевищує 10%.
Дивися повний текст В Україні на фермерів припадає лише 10% агровиробництва.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 01:22
В Україні на фермерів припадає лише 10% агровиробництва
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні на фермерів припадає лише 10% агровиробництва.
Додано: Вів 17 сер, 2021 01:22
"в бывших республиках СССР ситуация противоположная: доля семейных ферм составляет 5−15%" - качественно коммуняки коллективизацию провели: зажиточное крестьянство извели на корню.
Додано: Вів 17 сер, 2021 07:08
Alexnik , та невже?
Голодомор 32-33 років був не лише в Україні, но в інших регіонах колишнього СРСР.
Додано: Вів 17 сер, 2021 09:26
Голод -- по совку может и был, а вот мор комуняки только тут устроили...
Додано: Вів 17 сер, 2021 09:27
Alexnik
egorlova987
Не путайте понятия.
В царской России голодоморов не было. Были голодные годы, вызванные природным неурожаем. В СССР было тоже несколько (1924, 1933-не в Украине, 1947) голодных периодов.
Голодомор был только в Украине в 1932-33 и вызван не неурожаем, а конфискацией всех съестных запасов.
Додано: Вів 17 сер, 2021 10:57
Кузя, я как-то свидетельствам очевидцев больше доверяю и мне (когда очевидцы тех событий были еще живы) - рассказывали что в Николаевской области голод был как раз из-за неурожая, что вынудило бросать жилье и переезжать в Черниговскую обл. т.к. здесь рос картофель, а с ним была не такая катастрофа как с зерновыми. И да - их в свое время раскулачили, поэтому любить советскую власть и искажать информацию в её пользу - причин у них не было. И еще мне непонятно по каким признакам вы дифференцируете голод от неурожая и голод от конфискаций, если есть документальная статистика - урожай/конфисковано, то поделитесь.
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