В Україні на фермерів припадає лише 10% агровиробництва

Додано: Вів 17 сер, 2021 12:32

RomanTik

Я тоже доверяю очевидцам, коими являются мои прабабушка и бабушка и которые в то время жили на севере Луганской области. По их словам год по урожайности был немного ниже чем обычно, но его нельзя было назвать неурожайным. После уборки забрали весь урожай. Потом забирали все, что готовилось в печи, вплоть до вареной картошки. Единственно, что осталось - буряки и те были кормовые.

Статистики по урожайности и конфискации у меня нет, прабабушка и бабушка были простыми колхозницами.



Разница между конфискацией и неурожаем в том, что при конфискации у тебя забирают абсолютно все съестные запасы и взять их негде, а при неурожае что то да вырастет съедобное. Я лет 10 на летних каникулах жил у бабушки и подрабатывал в колхозе с 12 лет. И не представляю как на Луганщине можно в селе умирать с голоду пусть даже и в самый неурожайный год.