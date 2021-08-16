Фермерські господарства виробляють понад 85% світових обсягів аграрної продукції, тоді як в Україні цей показник ледь перевищує 10%.
Дивися повний текст В Україні на фермерів припадає лише 10% агровиробництва.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 01:22
В Україні на фермерів припадає лише 10% агровиробництва
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні на фермерів припадає лише 10% агровиробництва.
Додано: Вів 17 сер, 2021 01:22
"в бывших республиках СССР ситуация противоположная: доля семейных ферм составляет 5−15%" - качественно коммуняки коллективизацию провели: зажиточное крестьянство извели на корню.
Додано: Вів 17 сер, 2021 07:08
Alexnik , та невже?
Голодомор 32-33 років був не лише в Україні, но в інших регіонах колишнього СРСР.
Додано: Вів 17 сер, 2021 09:26
Голод -- по совку может и был, а вот мор комуняки только тут устроили...
Додано: Вів 17 сер, 2021 09:27
Alexnik
egorlova987
Не путайте понятия.
В царской России голодоморов не было. Были голодные годы, вызванные природным неурожаем. В СССР было тоже несколько (1924, 1933-не в Украине, 1947) голодных периодов.
Голодомор был только в Украине в 1932-33 и вызван не неурожаем, а конфискацией всех съестных запасов.
Додано: Вів 17 сер, 2021 10:57
Кузя, я как-то свидетельствам очевидцев больше доверяю и мне (когда очевидцы тех событий были еще живы) - рассказывали что в Николаевской области голод был как раз из-за неурожая, что вынудило бросать жилье и переезжать в Черниговскую обл. т.к. здесь рос картофель, а с ним была не такая катастрофа как с зерновыми. И да - их в свое время раскулачили, поэтому любить советскую власть и искажать информацию в её пользу - причин у них не было. И еще мне непонятно по каким признакам вы дифференцируете голод от неурожая и голод от конфискаций, если есть документальная статистика - урожай/конфисковано, то поделитесь.
Додано: Вів 17 сер, 2021 12:32
RomanTik
Я тоже доверяю очевидцам, коими являются мои прабабушка и бабушка и которые в то время жили на севере Луганской области. По их словам год по урожайности был немного ниже чем обычно, но его нельзя было назвать неурожайным. После уборки забрали весь урожай. Потом забирали все, что готовилось в печи, вплоть до вареной картошки. Единственно, что осталось - буряки и те были кормовые.
Статистики по урожайности и конфискации у меня нет, прабабушка и бабушка были простыми колхозницами.
Разница между конфискацией и неурожаем в том, что при конфискации у тебя забирают абсолютно все съестные запасы и взять их негде, а при неурожае что то да вырастет съедобное. Я лет 10 на летних каникулах жил у бабушки и подрабатывал в колхозе с 12 лет. И не представляю как на Луганщине можно в селе умирать с голоду пусть даже и в самый неурожайный год.
Додано: Вів 17 сер, 2021 12:57
Додано: Вів 17 сер, 2021 13:20
Признаки просты как 3 копейки: приходит в село взвод комуняк и _вообще все_ что есть седобного -- вывозит. От обычного голода, если что, отличается наличием взвода комуняк...
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