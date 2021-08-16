В Україні на фермерів припадає лише 10% агровиробництва

Додано: Вів 17 сер, 2021 15:05

RomanTik написав: Кузя, ну тогда это два наших субъективных мнения и не более того - в одном случае погодные условия которые привели к голоду, в другом - представители власти превысившие свои полномочия т.к. вареная картоха из чугунка ну никак не могла пойти в закрома родины, а пошла в желудки этих самых представителей. , ну тогда это два наших субъективных мнения и не более того - в одном случае погодные условия которые привели к голоду, в другом - представители власти превысившие свои полномочия т.к. вареная картоха из чугунка ну никак не могла пойти в закрома родины, а пошла в желудки этих самых представителей.

Не знаю как у Вас, но у меня объективное мнение от первоисточника, которому я полностью доверяю, по конкретному населенному пункту конкретному району Украины.Родственники по другой линии описывали аналогичную ситуацию 100 км южнее тоже Луганская область.Сотрудники рассказывали про Харьковскую и Донецкую область тоже самое.Что было в Николаевской и Черниговской области - не знаю, у меня нет оттуда первоисточников.Несколько лет назад был в командировке в Москве. Там мои хорошие знакомые убеждали меня, что не было в Украине голодомора в 33 году, что крестьяне попрятали зерно и скот, а сами рассказывали про голод. Когда я спросил откуда такая уверенность, мне сказали, что книжки солидные нужно читать. И никакой другой версии они не хотели признавать.В то, что произошло в 32-33 году в Украине действительно очень трудно поверить, особенно тем, кто этого не пережил (горожане эти года пережили гораздо легче, голодомор затронул только села). Я повторюсь, не представляю как можно умирать с голоду в Украинских селах даже при неурожае.