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В Україні на фермерів припадає
лише 10% агровиробництва

В Україні на фермерів припадає лише 10% агровиробництва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 15:05

  RomanTik написав:Кузя, ну тогда это два наших субъективных мнения и не более того - в одном случае погодные условия которые привели к голоду, в другом - представители власти превысившие свои полномочия т.к. вареная картоха из чугунка ну никак не могла пойти в закрома родины, а пошла в желудки этих самых представителей.

Не знаю как у Вас, но у меня объективное мнение от первоисточника, которому я полностью доверяю, по конкретному населенному пункту конкретному району Украины.
Родственники по другой линии описывали аналогичную ситуацию 100 км южнее тоже Луганская область.
Сотрудники рассказывали про Харьковскую и Донецкую область тоже самое.
Что было в Николаевской и Черниговской области - не знаю, у меня нет оттуда первоисточников.
Несколько лет назад был в командировке в Москве. Там мои хорошие знакомые убеждали меня, что не было в Украине голодомора в 33 году, что крестьяне попрятали зерно и скот, а сами рассказывали про голод. Когда я спросил откуда такая уверенность, мне сказали, что книжки солидные нужно читать. И никакой другой версии они не хотели признавать.
В то, что произошло в 32-33 году в Украине действительно очень трудно поверить, особенно тем, кто этого не пережил (горожане эти года пережили гораздо легче, голодомор затронул только села). Я повторюсь, не представляю как можно умирать с голоду в Украинских селах даже при неурожае.
Кузя
 
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