У китайському місті Шеньчжень, що межує з Гонконгом, розпочали будівництво центральної системи охолодження, яка працює як великий кондиціонер.
Дивися повний текст У Китаї будують величезний кондиціонер для економії електроенергії.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 сер, 2021 05:07
У Китаї будують величезний кондиціонер для економії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Китаї будують величезний кондиціонер для економії електроенергії.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|