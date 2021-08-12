Кабмін зафіксував знижений тариф на е/е в 1,44 грн/кВт-год у разі споживання 250 кВт-год на місяць.
Дивися повний текст Знижений тариф на електроенергію діятиме до кінця квітня 2022 року.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 11:42
Знижений тариф на електроенергію діятиме до кінця квітня...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Знижений тариф на електроенергію діятиме до кінця квітня 2022 року.
Додано: Вів 17 сер, 2021 11:42
Тариф,который сначала в два раза повысили,а затем уменьшили на 24 коп,"сниженным" называть нельзя.
Додано: Сер 18 сер, 2021 15:19
Отже, на відміну від тарифів які діяли кілька років назад, тепер пільга видається не на перші ххх кВт*годин, а тільки в тому разі, якщо споживання за місяць нижче ххх кВт*год? Хтось знає, чи є якийсь штраф якщо постійно передавати показники лічильника з 250 кВт*год на місяць, а потім коли прийде контролер і запише справжні показники, один місяць заплатити за підвищеним тарифом, а надалі знову по 250?
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