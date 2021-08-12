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Знижений тариф на електроенергію
діятиме до кінця квітня...

Знижений тариф на електроенергію діятиме до кінця квітня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:42

Знижений тариф на електроенергію діятиме до кінця квітня...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін зафіксував знижений тариф на е/е в 1,44 грн/кВт-год у разі споживання 250 кВт-год на місяць.

Дивися повний текст Знижений тариф на електроенергію діятиме до кінця квітня 2022 року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:42

Тариф,который сначала в два раза повысили,а затем уменьшили на 24 коп,"сниженным" называть нельзя.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:19

Отже, на відміну від тарифів які діяли кілька років назад, тепер пільга видається не на перші ххх кВт*годин, а тільки в тому разі, якщо споживання за місяць нижче ххх кВт*год? Хтось знає, чи є якийсь штраф якщо постійно передавати показники лічильника з 250 кВт*год на місяць, а потім коли прийде контролер і запише справжні показники, один місяць заплатити за підвищеним тарифом, а надалі знову по 250?
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Модератори: Ірина_, Модератор

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