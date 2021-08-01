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Розкрадання на дорогах: до
чиновників Солом'янського...

Розкрадання на дорогах: до чиновників Солом'янського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:04

Розкрадання на дорогах: до чиновників Солом'янського...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві проходять обшуки у справі про розкрадання коштів на ремонті асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у Солом’янському районі столиці.

Дивися повний текст Розкрадання на дорогах: до чиновників Солом'янського району прийшли з обшуками.
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:04

Взялися за банду самоголутшегомера.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:48

Сколько нам стоит Главное управление контрразведывательной защиты, которое занимается придомовой территорией? И что за дебильное название?
astatempo
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Модератори: Ірина_, Модератор

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