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Розкрадання на дорогах: до чиновників Солом'янського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 сер, 2021 14:04
Пропонуємо до обговорення:
У Києві проходять обшуки у справі про розкрадання коштів на ремонті асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у Солом’янському районі столиці.
Дивися повний текст Розкрадання на дорогах: до чиновників Солом'янського району прийшли з обшуками
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Додано: Вів 17 сер, 2021 14:04
Взялися за банду самоголутшегомера.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 14:48
Сколько нам стоит Главное управление контрразведывательной защиты, которое занимается придомовой территорией? И что за дебильное название?
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