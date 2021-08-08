|
|
У Києві повністю припинили евакуацію автомобілів:...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 сер, 2021 14:12
Пропонуємо до обговорення:
Робота Інспекції з паркування паралізована, евакуація автомобілів не проводиться через розслідування фактів перевищення службових повноважень Інспекції у 2019-2020 рр.
Дивися повний текст У Києві повністю припинили евакуацію автомобілів: названо причину
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94990
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 17 сер, 2021 14:13
Керівників Департаменту транспорту і інфраструктури КМДА треба саджати, вони свавіллям та корупцією перейшли всі межі.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1765
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|52
|
|
|0
|244
|
Пон 16 сер, 2021 16:53
R2
|
|5
|533
|
Нед 08 сер, 2021 12:34
p_a_l