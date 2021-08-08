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У Києві повністю припинили
евакуацію автомобілів:...

У Києві повністю припинили евакуацію автомобілів:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:12

У Києві повністю припинили евакуацію автомобілів:...

Пропонуємо до обговорення:
Робота Інспекції з паркування паралізована, евакуація автомобілів не проводиться через розслідування фактів перевищення службових повноважень Інспекції у 2019-2020 рр.

Дивися повний текст У Києві повністю припинили евакуацію автомобілів: названо причину.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:13

Керівників Департаменту транспорту і інфраструктури КМДА треба саджати, вони свавіллям та корупцією перейшли всі межі.
unicdima
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Тачку венедиктовой увезли?
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:40

Re: У Києві повністю припинили евакуацію автомобілів:...

Це просто дебілізм якийсь . Виконавська частина в будь-якому випадку по суті ні в чому не винна - виконує накази керівництва . Тобто треба шукати винних і доводити їх вину . А так це тупо по суті шантаж , невідомо на кого направлений . Рекет звичайний - просто державні виконавці ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 13:09

  Puente написав:Це просто дебілізм якийсь . Виконавська частина в будь-якому випадку по суті ні в чому не винна - виконує накази керівництва . Тобто треба шукати винних і доводити їх вину . А так це тупо по суті шантаж , невідомо на кого направлений . Рекет звичайний - просто державні виконавці ...

Да-да: "я просто исполнял приказы" -- после WW2 уже проходили :lol:
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