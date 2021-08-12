|
|
|
Зеленський запустив процес відбору на посади суддів КСУ...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 сер, 2021 16:58
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент.
Дивися повний текст Зеленський запустив процес відбору на посади суддів КСУ за квотою Президента
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94994
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 17 сер, 2021 16:58
Президент клоун уже есть. Фотограф, повар и аниматор в раде имеються... пора и шофера на должность судьи Конституционного Суда Украины назначить. Сразу видно - власть народа. Охлократия.
-
zarturags
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 24.02.20
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 сер, 2021 17:04
zarturags написав:
Президент клоун уже есть. Фотограф, повар и аниматор в раде имеються... пора и шофера на должность судьи Конституционного Суда Украины назначить. Сразу видно - власть народа. Охлократия.
Тупицкий, перелогинься
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5147
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 871 раз.
- Подякували: 1121 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 сер, 2021 18:08
BIGor написав:
Тупицкий, перелогинься
+100500)))
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 1922
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|