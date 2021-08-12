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Зеленський запустив процес
відбору на посади суддів КСУ...

Зеленський запустив процес відбору на посади суддів КСУ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:58

Зеленський запустив процес відбору на посади суддів КСУ...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент.

Дивися повний текст Зеленський запустив процес відбору на посади суддів КСУ за квотою Президента.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:58

Президент клоун уже есть. Фотограф, повар и аниматор в раде имеються... пора и шофера на должность судьи Конституционного Суда Украины назначить. Сразу видно - власть народа. Охлократия.
zarturags
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 17:04

  zarturags написав:Президент клоун уже есть. Фотограф, повар и аниматор в раде имеються... пора и шофера на должность судьи Конституционного Суда Украины назначить. Сразу видно - власть народа. Охлократия.

Тупицкий, перелогинься :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 18:08

Re: Зеленський запустив процес відбору на посади суддів КСУ.

  BIGor написав:Тупицкий, перелогинься
+100500)))
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