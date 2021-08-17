Міністерство розвитку громад та територій України запропонувало до обговорення зміни в ДБН про житлові будинки.
Дивися повний текст В Україні планують змінити норми будівництва житла.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 13:06
В Україні планують змінити норми будівництва житла
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують змінити норми будівництва житла.
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